Деньги 03 апреля 2024, 11:29 Экономист Григорьев посоветовал следить за рынком перед покупкой валюты

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Кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке валюты. В этом вопросе важно не торопиться, отметил специалист в беседе с Lenta.ru.

По его мнению, в настоящий момент тренд на стоимость валюты окончательно не сформировался.

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«Когда возникает такая ситуация нестабильности, <…> лучше посмотреть несколько дней на изменения, которые будут происходить. Курс может сдвинуться как вверх, так и вниз», — пояснил экономист.

Он также посоветовал приобретать или продавать необходимую сумму небольшими частями. Данный способ поможет снизить возможные потери.