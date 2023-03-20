Деньги 20 марта 2023, 17:46 Экономист Григорьев объяснил причины резкого роста курса биткоина

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Курс биткоина впервые с июня 2022 года подскочил до 28 тысяч долларов. Такой рост может быть связан с банкротством крупнейших мировых банков. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, рост курса биткоина объясняется также нестабильной ситуацией на финансовом рынке.

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Так, многие инвесторы избавляются от части традиционных облигаций и активов и переходят на криптовалюту, добавил Григорьев.

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