Экономист Григорьев объяснил, по какой причине Центробанк РФ может начать скупать валюту

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев прокомментировал новость о том, что Центральный банк РФ вновь начал скупать доллары и евро у экспортеров. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, такое решение ЦБ является выгодным для российской экономики.

«Я думаю, что это (возобновление практики скупки валюты со стороны ЦБ, — ред.) абсолютно разумное решение. Во-первых, это нужно, чтобы увеличить валютные резервы, поскольку не все страны будут иметь дело только с рублями. Во-вторых, избыточное укрепление рубля в данном моменте будет невыгодно для российского бюджета (за российские товары в большинстве случаев платят в валюте, поэтому укрепление рубля снижает прибыль от экспорта, — ред.). Рубль и так очень сильно укрепился», — сообщил Григорьев.

Ранее издание «Ведомости» рассказало, что Центральный банк России вновь начал скупать валюту. Однако позже в регуляторе заявили, что «информация не соответствует действительности». Об этом написало РИА «Новости».