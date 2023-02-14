14 февраля 2023, 14:05
Экономист Григорьев назвал ситуации, при которых возможен мощный рост стоимости биткоина
Экономист Владимир Григорьев: стремительный рост биткоина возможен только в двух случаях
На сегодняшний день у биткоина не наблюдается особого потенциала для существенного роста курса. Увеличение стоимости самой популярной криптовалюты возможно только в двух случаях, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, высокий курс биткоина возможен при условии, если инвесторы вложат все свои свободные деньги в криптовалюту.
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Как сообщил сайт kp.ru, также мощный рост стоимости биткоина может произойти при полной разбалансировке мировой финансовой системы.
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