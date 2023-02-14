Деньги 14 февраля 2023, 14:05 Экономист Григорьев назвал ситуации, при которых возможен мощный рост стоимости биткоина Экономист Владимир Григорьев: стремительный рост биткоина возможен только в двух случаях

Читать 360tv в

На сегодняшний день у биткоина не наблюдается особого потенциала для существенного роста курса. Увеличение стоимости самой популярной криптовалюты возможно только в двух случаях, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, высокий курс биткоина возможен при условии, если инвесторы вложат все свои свободные деньги в криптовалюту.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, также мощный рост стоимости биткоина может произойти при полной разбалансировке мировой финансовой системы.

Реклама