28 июня 2023, 18:38
Экономист Голубовский рассказал, к чему приведет повышение ставки ЦБ
Экономист Голубовский заявил, что повышение ставки ЦБ приведет к падению цен на квартиры
Если ключевая ставка Центробанка вырастет, то стоимость квартир упадет. Такой информацией поделился эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист подчеркнул, что в случае повышения банки начнут выдавать меньше кредитов. Однако также произойдет рост стоимости заимствований для конечных заемщиков, так как стоимость денег увеличится.
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«Поскольку у нас кредитование — циклические процессы, эти циклы всегда заканчиваются тем, что кредиты раздают кому попало. Это надо прекращать», — сообщил Голубовский.
Недвижимость
Центробанк
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