07 июня 2023, 17:25
Экономист Голубев спрогнозировал частичную девальвацию рубля до 87 рублей за доллар
Через частичную девальвацию национальной валюты можно повлиять на мировые цены на нефть. Об этом сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев в беседе с РИА ФАН.
По словам эксперта, на фоне падения экспортной выручки от продажи нефти необходимо в срочном порядке искать способы наполнения бюджета. Одним из них может стать частичная девальвация рубля до 85-87 рублей за доллар.
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Как сообщил «Север-пресс», несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, зарплаты россиян продолжают расти.
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