Деньги 07 июня 2023, 17:25 Экономист Голубев спрогнозировал частичную девальвацию рубля до 87 рублей за доллар

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Через частичную девальвацию национальной валюты можно повлиять на мировые цены на нефть. Об этом сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев в беседе с РИА ФАН.

По словам эксперта, на фоне падения экспортной выручки от продажи нефти необходимо в срочном порядке искать способы наполнения бюджета. Одним из них может стать частичная девальвация рубля до 85-87 рублей за доллар.

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Как сообщил «Север-пресс», несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, зарплаты россиян продолжают расти.