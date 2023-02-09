Деньги 09 февраля 2023, 14:46 Экономист Гинько прокомментировал восстановление курса доллара

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил повышение курса доллара на Мосбирже до 73 рублей. Об этом написал RT.

По его словам, несмотря на незначительное повышение, доллар по-прежнему остается на том уровне, на котором был до объявления СВО.

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«За две недели до объявления СВО курс доллара составлял 76 рублей. То есть если мы берем динамику за год, то ничего особенного не случилось. Просто сейчас произошло небольшое восстановление курса доллара», — сказал он.

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Экономист добавил, что после заседания директоров Центробанка станет ясно, укрепится рубль в дальнейшем или немного просядет. Влиять на его положение будет решение о повышении ключевой ставки.

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