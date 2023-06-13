Деньги 13 июня 2023, 14:49 Экономист Гинько объяснил, почему многие страны начали рассматривать альтернативу доллару Экономист Гинько: мы видим, что растет торговля в иных валютах, не в долларах и евро

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в разговоре с RT заявил, что многие страны начали рассматривать альтернативу американскому доллару. По его словам, на это влияет одержимость властями США вводом санкций.

Ранее бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что на сегодняшний день самую серьезную угрозу американской валюте представляет Китай.

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«Есть одержимость Байдена санкциями, и она приводит к тому, что достигается абсолютно противоположный эффект. Они видят, что роль китайского юаня растет и усиливается по линии КНР и России», — добавил Гинько.

Экономист отметил, что уже сейчас виден рост торговли валютой не в долларах и не в евро.