Деньги 05 мая 2023, 15:34 Экономист Гинько объяснил падение доллара ниже 77 рублей Экономист Гинько: то, что сейчас происходит, можно объяснить банковским кризисом

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил данные Московской биржи, где курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта. По его словам, сложившуюся ситуацию можно назвать банковским кризисом, написал RT.

«То, что сейчас происходит, можно объяснить простыми факторами: во-первых, банковский кризис, который заставляет ФРС США увеличивать количество долларов», — сообщил эксперт.

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По его словам, инвесторы, наблюдая за ситуацией, не верят в безоговорочное лидерство доллара. В последнее время они все чаще вкладываются в другие валюты.