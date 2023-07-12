Деньги 12 июля 2023, 16:15 Экономист Гинько объяснил, что падение курса рубля не сильно скажется на стоимости бензина

Читать 360tv в

Падение рубля почти не скажется на розничных ценах на бензин. Об этом Ura.ru рассказал эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько.

По его словам, колебания курса минимально отражаются на рознице, поэтому простые граждане не заметят особой разницы.

Реклама

«Ключевой здесь момент — это предложение, которое будет увеличиваться, а также объем спроса. Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — объяснил Владислав Гинько.

Также он добавил, что в России во втором полугодии собираются производить на 40% больше нефтепродуктов, чем в первом.

Авторы: