Экономист Гинько назвал причину роста курса доллара и евро

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько объяснил, с чем связан рост курса доллара и евро. Об этом написал RT.

По его словам, крепкая валюта выгодна лишь потребителю и тем секторам экономики, которые ориентируются на импорт.

«Мы наблюдали дискуссии по поводу того, какой оптимальный курс российской валюты нужен для российской экономики, и видели разные мнения… Если говорить про курс любой национальной валюты в любой стране, то очень крепкая валюта выгодна потребителю и тем секторам экономики, которые ориентируются на импортную составляющую», — сказал эксперт.

Экономист также добавил, что в случае укрепления рубля будет затормаживаться конкурентоспособность российской экономики.

Ранее стало известно, что курс евро в начале торгов в среду, 6 июля, превысил 66 рублей, а доллар стал выше 64 рублей.