Деньги 12 января 2023, 13:34 Экономист Георгий Остапкович объяснил, почему курс доллара снова упал

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На днях Министерство финансов России и Центробанк заявили, что начнут продавать валюту, и на это решение мгновенно среагировал курс доллара. Об это RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Несмотря на то, что к конкретным действиям Минфин и Центробанк не приступили, подобное решение снизит дефицит валюты. И хотя экономист не ожидает, что на рынок выйдут большие объемы, доллар на бирже опустился до 68 рублей. При этом такой курс вряд ли продержится долго. По мнению Остаповича, это, скорее, «моментная коррекция».

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«Она продержится недели полторы, максимум три. Затем доллар опять пойдет в район 70 рублей и выше. Потому что тенденция роста доллара очевидна и перебить ее в сегодняшней ситуации практически невозможно», — подытожил экономист.

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