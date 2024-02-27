Деньги 27 февраля 2024, 16:29 Экономист Фролов заявил, что запрет на экспорт бензина не скажется на автомобилистах

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Правительство России приняло решение с 1 марта ввести временный запрет на экспорт бензина, но на автомобилистах эта мера практически не отразится. Об этом «ФедералПресс» рассказал экономист, замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, решение было принято по ряду причин. Главная из них — нехватка бензина, например, из-за внеплановы ремонтов заводов. Кроме того, сыграли свою роль и растущие котировки. Производство топлива в России тем временем остается на достаточном уровне.

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Эксперт также отменил, что мера носит временный характер. Правительство потом начнет пошагово снимать ограничения.

«Опять же, я думаю, правительство будет смотреть за объемами производства на действующих нефтяных заводах, а также следить за ходом восстановления производства на тех предприятиях, которые оказались в режиме внепланового ремонта», — отметил Фролов.

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