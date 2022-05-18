Экономист Финогенова рассказала, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Серьезных изменений в курсах валют в ближайшую неделю быть не должно. Таким мнением с RT поделилась экономист Юлия Финогенова.

«Кроме того, сейчас Банк России частично сбрасывает американские казначейские обязательства и, таким образом, пополняет свои валютные резервы. Никаких проблем, как мне кажется, с курсом доллара и рубля быть не должно», — сказала эксперт.

По ее словам, до конца мая возможны колебания в курсах валют на 1-2%, но серьезных изменений не предвидится, а рубль может еще немного вырасти в цене.