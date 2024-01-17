Деньги 17 января 2024, 17:37 Экономист Федюкович: высокая ставка рефинансирования укрепит рубль в 2024 году

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Укреплению курса рубля в 2024 году будет способствовать высокая ставка рефинансирования. При этом вероятность, что валюта существенно укрепится по отношению к доллару, крайне мала, сообщила кандидат экономических наук Екатерина Федюкович в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, также на изменение стоимости рубля в какой-то мере могут повлиять действия Центробанка с валютой из Фонда национального состояния России. Кроме того, укрепить валюту способно ограничение импорта товаров.

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«Но тут не все так просто. Вклад также вносит значительный поток параллельного импорта, который существенно дороже обычного в силу логистических особенностей», — отметила Федюкович.