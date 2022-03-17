Экономист Евгений Коган назвал причины укрепления рубля

Рубль второй день укрепляется по отношению в доллару и евро. По данным Московской биржи, в самом начале торгов 17 марта курс доллара упал на 2,8%, до 105 рублей, а курс евро обвалился на 8,2%, до 108 рублей, но позже скорректировался до 112,51 рубля. Экономист Евгений Коган в разговоре с «Ридусом» назвал причины такой динамики.

«Во-первых, торги на бирже не восстановили пока. Иностранцы не могут никак продавать свои активы. То есть огромный пласт тех, кто хотел бы приобрести валюту, сейчас ушел. Второе: очень жестко ограничили административными мерами возможности для многих спекулировать, играть на этом поле. И третье: оторвали валютную систему России от международной, то есть международный Forex сейчас и курс у нас — вещи абсолютно разные», — сказал экономист.

Он добавил, что на международных торгах также идет снижение курса, поскольку мало из тех, кто хотел бы купить валюту, могут это сделать.