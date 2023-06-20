Деньги 20 июня 2023, 22:25 Экономист Духон рассказал, чем обусловлен рост цен на авиабилеты Экономист Духон связал рост цен на авиабилеты с подорожанием топлива

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В последнее время авиабилеты значительно выросли в цене. Ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам специалиста, виной всему рост цен на топливо. Кроме того, в последнее время выросла стоимость обслуживания самолетов. Также зарплата персонала должна индексироваться с увеличением уровня инфляции.

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«Структура цены на авиабилет — это достаточно сложная величина. Любая стоимость формируется из издержек, которые несут, в данном случае, авиаперевозчики», — пояснил Духон.