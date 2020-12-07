Экономист допустила укрепление рубля в 2021 году

По данным информагентства, после открытия торгов на Московской бирже американская валюта подорожала до 74,2675 рубля, а курс евро подскочил до 89,9975 рубля.

«В следующем году укрепление рубля на 18–20% от текущих уровней будет вполне возможно при цене на нефть не ниже 50 долларов за баррель, восстановлении роста мировой и российской экономики и прекращении пандемии хотя бы в таких огромных масштабах», — разъяснила специалист.