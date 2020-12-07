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    07 декабря 2020, 13:02

    Экономист допустила укрепление рубля в 2021 году

    Артур Блянихов

    Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова допустила, что в 2021 году курс доллара будет колебаться от 60 до 62 рублей. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    По данным информагентства, после открытия торгов на Московской бирже американская валюта подорожала до 74,2675 рубля, а курс евро подскочил до 89,9975 рубля.

    «В следующем году укрепление рубля на 18–20% от текущих уровней будет вполне возможно при цене на нефть не ниже 50 долларов за баррель, восстановлении роста мировой и российской экономики и прекращении пандемии хотя бы в таких огромных масштабах», — разъяснила специалист.