Деньги 28 декабря 2022, 19:05 Экономист допустил возврат курса доллара к 62-63 рублям в январе

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Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев обсудил с изданием Lenta.ru курс валют, который ожидается через месяц.

Экономист заметил, что на нынешний курс валют влияет тот фактор, что люди, уезжающие на каникулы за рубеж, предъявляют на иностранную валюту повышенный спрос.

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«Кроме того, в конце года появились сообщения о том, что люди, заметив, что курс рубля к доллару снижается, опять вернулись к мысли, что это инвестиционный инструмент, и стали его активно скупать», — добавил Беляев.

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Он выразил уверенность, что после праздников повышенный спрос спадет и доллар США вернется на позиции, обусловленные экономически.

«Естественно что-то будет рублем потеряно, но не радикально — может быть, рубль-полтора. К 62-63 вернемся, скорее всего. <…> Евро может вернутся даже на позиции в районе 62-63, то есть евро может сравняться с долларом по отношению к рублю, и не исключено, что он может быть дешевле доллара, как это было летом, но это крайний сценарий», — предположил специалист.