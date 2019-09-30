Экономист допустил рост цен на нефть в случае военного конфликта на Ближнем Востоке

Саудовский принц назвал тупыми виновников атаки на нефтяные объекты Подробнее

«Никаких особых взлетов цен на нефть в ближайшее время не предвидится», — заверил специалист.

Он допустил, что скачок цен на нефть возможен, если случай с атакой на саудовские НПЗ закончится военным конфликтом. По мнению Масленникова, на российской экономике это не отразится, поскольку к таким изменениям страна адаптирована.