Экономист допустил рост цен на нефть в случае военного конфликта на Ближнем Востоке
Экономист Никита Масленников обсудил с ИА Ura.ru прогноз наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана о том, что цены на нефть резко возрастут, если весь мир откажется от сдерживания Ирана, который якобы атаковал саудовские нефтеперерабатывающие заводы.
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«Никаких особых взлетов цен на нефть в ближайшее время не предвидится», — заверил специалист.
Он допустил, что скачок цен на нефть возможен, если случай с атакой на саудовские НПЗ закончится военным конфликтом. По мнению Масленникова, на российской экономике это не отразится, поскольку к таким изменениям страна адаптирована.