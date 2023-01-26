Деньги 26 января 2023, 18:56 Экономист допустил рост курса биткоина до 30 тысяч долларов

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Экономист Михаил Беляев обсудил с изданием Lenta.ru перспективы роста стоимости биткоина.

«Политика Сегодня» написала, что стоимость биткоина уже возросла более чем до 23 000 долларов. Несмотря на заявления криптобиржи Genesis о банкротстве, курс биткоина продолжает расти. Беляев заметил, что подобная ситуация подтверждает доверие инвесторов к этой валюте. По его мнению, курс биткоина может достичь отметки в 30 тысяч долларов.

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«Биржа — только техническая площадка, на которой происходят операции по покупке и продаже биткоина. Нет этой площадки, значит, будет другая», — заметил специалист.