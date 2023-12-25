Деньги 25 декабря 2023, 17:24 Экономист Дискин предположил, что ключевую ставку могут снизить на 1% весной

Читать 360tv в

Есть все основания полагать, что ключевую ставку понизят на 1% уже весной 2024 года. Таким мнением поделился с радиостанцией «Говорит Москва» доктор экономических наук, ведущий эксперт ВШЭ Иосиф Дискин.

По его словам, инфляция возникает, когда предложение не успевает за спросом. Но к концу первого квартала ситуация несколько выравняется. Во-первых, спрос перестанет расти такими темпами, во-вторых, станет больше предложений за счет увеличения на 10% инвестиций.

Реклама

«В значительной мере рост спроса был обусловлен взрывным ростом доходов в целом ряде обрабатывающих секторов, такой темп роста спроса вряд ли сохранится. Замедление темпов роста спроса и рост предложения должны начать оказывать дефляционное давление», — отметил эксперт.

Авторы: