Деньги 06 апреля 2023, 11:54 Экономист Денис Ракша заявил, что Центробанк не даст доллару подняться выше 80 рублей

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Доллар показал уверенный рост в последние дни — американская валюта поднялась до отметки 80,2 рубля, но дальнейших повышений ждать не стоит. Об этом радиостанции Sputnik рассказал экономист Денис Ракша.

По его словам, сейчас происходит локальное движение курса, и оно никак не отразится на долгосрочной перспективе. Такие «качели» могут возникнуть на почве каких-то слухов, но потом ситуация все равно стабилизируется. Кроме того, у Центробанка есть инструменты сдерживания. Поэтому, по мнению экономиста, доллара по 100 рублей в ближайшем будущем не будет.

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«Есть несколько уровней поддержки, ниже которых рубль не уйдет, Центробанк ему не позволит. Первый такой уровень поддержки — 80 рублей за доллар, к которому мы приближаемся, хотя, я думаю, и до него ЦБ доводить не станет. Для понимания ситуации лучше ориентироваться на прогнозы ЦБ», — подчеркнул Денис Ракша.

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