Экономист Демидов: параллельный курс рубля не повлияет на россиян

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала международным трейдерам игнорировать данные Мосбиржи при определении курса рубля. Фактически это создаст параллельные курсы рубля: один будет определять Мосбиржа, а другой — международные финансовые институты. Однако на жизнь обычных россиян это не повлияет, рассказал «Ридусу» экономист Владимир Демидов.

«На жизнь обычных людей в РФ параллельный курс не повлияет, — заявил эксперт. — Большинство операций по продаже-покупке рубля или валюты происходят в России на биржах, курс на которых устанавливает Центробанк», — сказал эксперт.

Также он рассказал, как в условиях параллельного курса будет происходить внешняя торговля. Расчет за поставку газа будет происходить по курсу Центробанка на момент покупки.

«Ожидаю, что ЦБ отпустит контроль над рублем до 70-80 рублей за доллар США, чтобы увеличить приток денег в бюджет, что также позволит сравнять внешний курс и внутренний», — считает Демидов.