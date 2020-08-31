Экономист дал советы, как вести семейный бюджет
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, как вести семейный бюджет, чтобы не пришлось использовать кредитные карты. Об этом сообщила газета «Известия».
«Нужно кардинально пересмотреть свое потребление и уровень запросов, начиная от продуктов питания до развлечений», — уверен Деев.
Например, отказаться от того, что не является необходимым. Деев предложил перестать покупать алкоголь и сигареты, перейти на правильное питание. Также он заявил, что вместо занятий в спортзале можно тренироваться дома и на улице.
«Главное в период экономического кризиса — это стараться жить по средствам, не создавая долгов», — заключил он.