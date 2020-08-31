Экономист дал советы, как вести семейный бюджет

«Нужно кардинально пересмотреть свое потребление и уровень запросов, начиная от продуктов питания до развлечений», — уверен Деев.

Например, отказаться от того, что не является необходимым. Деев предложил перестать покупать алкоголь и сигареты, перейти на правильное питание. Также он заявил, что вместо занятий в спортзале можно тренироваться дома и на улице.

«Главное в период экономического кризиса — это стараться жить по средствам, не создавая долгов», — заключил он.