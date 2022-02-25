Экономист дал рекомендации, что делать со сбережениями в период неопределенности

Те, кто сейчас паникует из-за волатильности валюты и пытается спасти сбережения, могут понести убытки. Делать какие-то крупные покупки, например, приобретать технику, можно только при необходимости. Об этом заявил первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.

«Ажиотажные действия порождают большой риск понести потери. Если нет острой потребности в валюте для своей текущей жизни, то покупать ее по запредельному курсу смысла нет, тем более что ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность. А снимать средства с вклада можно только в том случае, если вы понимаете, что с ними делать», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, автомобиль или технику надо покупать только в случае крайней необходимости. Эксперт отметил, что на фоне высокой инфляции во второй половине 2021 года многие успели приобрести себе дорогостоящие товары. Покатович также заявил, что в текущее время лучше иметь при себе наличные на три-четыре дня в руках.

«Расплачиваться наличными долларами нельзя, и их все равно придется обменивать», — сказал он.

Эксперт также выразил уверенность, что продуктов надо покупать столько, сколько нужно для потребления.

«Все платежные системы работают, поэтому нет причин отказываться от безналичных платежей», — подчеркнул Покатович.

Первый вице-президент ЦСР высказал мнение, что при высокой волатильности общих рекомендаций по инвестициям на фондовом рынке быть не может.

«На фондовом рынке даже в нынешних условиях возможны отскоки, которыми могут пользоваться грамотные инвесторы, но это требует высокой квалификации. Поэтому каждый инвестор оценивает свои финансовые риски самостоятельно либо делегирует эти решения профессиональным управляющим», — отметил экономист.

Он добавил, что драгметаллы и бумаги золотодобывающих компаний могут сработать как страховка. По его словам, диверсификация сбережений остается хорошей стратегией при любых обстоятельствах.

Накануне на фоне событий вокруг Украины в России поднялись курсы доллара и рубля. В какой-то момент они достигли 90 и 101 рублей соответственно. По последним данным, американская валюта стоит чуть более 85 рублей, евро — свыше 95 рублей.