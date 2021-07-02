Экономист дал прогноз по курсу доллара во второй половине 2021 года
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал предполагаемую стоимость доллара во второй половине этого года. Об этом сообщила «Российская газета».
По данным сайта kp.ru, он пояснил, в первой половине года позитивным фактором стал рост нефти, но теперь появилось и много негативных.
Например, мировая экономика восстанавливается медленнее, чем предполагалось, к тому же в России снова произошел резкий рост распространения коронавируса.
Кроме того, ослаблению российской валюты поспособствовало происшествие с британским эсминцем.
«Если нефтяные цены останутся около текущих значений, рубль продолжит умеренно слабеть. В случае более существенной просадки котировок нефти российская валюта может ускорить снижение», — заключил Бабин.