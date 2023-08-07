07 августа 2023, 15:54
Экономист Чирков заявил, что курс доллара опустится до 70 рублей
Доллар не сможет подняться до отметки в 100 рублей. Кроме того, он постепенно снизится до 70 рублей, рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Об этом сообщило Ura.ru.
Специалист пояснил, что постепенно доллар восстановится до отметки в 90 рублей. Затем произойдет снижение до 80 и 70 рублей.
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Повышение курса связано с тем, что август является довольно сложным с экономической точки зрения месяцем. В этот период спекулянты пытаются играть на бирже, из-за чего курс растет.
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