Экономист Безсмертная оценила рост количества вкладов в юанях | 360°

Все новости

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Мир

14 сентября 2022, 16:20

Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:18

Более 160 рабочих мест появится на новом производстве парфюмерии и косметики в Серпухове

Мир

14 сентября 2022, 16:15

Идею с лимитом цен на российскую нефть сочли провальной

Общество

14 сентября 2022, 16:11

Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Деньги

14 сентября 2022, 16:02

Экономист Безсмертная оценила рост количества вкладов в юанях

Читать 360tv в

Экономист Екатерина Безсмертная рассказала, что все больше россиян выбирают банковские вклады в юанях, вместо доллара и евро. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Эксперт уточнила, что китайская валюта пока не стала заменой основным, и ее роль в международной торговле все еще низкая.

Реклама

«Юань довольно жестко контролируется Народным банком Китая, и Пекин довольно жестко сдерживает укрепление своей валюты», — пояснила Безсмертная.

Реклама

Она уточнила, что в любом случае вклад в юанях безопаснее, чем в долларах и евро, так как первый вряд ли заморозят.

Евро

Доллары США

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама