Экономист Безсмертная оценила рост количества вкладов в юанях | 360°

Деньги 14 сентября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Безсмертная оценила рост количества вкладов в юанях

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Экономист Екатерина Безсмертная рассказала, что все больше россиян выбирают банковские вклады в юанях, вместо доллара и евро. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Эксперт уточнила, что китайская валюта пока не стала заменой основным, и ее роль в международной торговле все еще низкая.

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«Юань довольно жестко контролируется Народным банком Китая, и Пекин довольно жестко сдерживает укрепление своей валюты», — пояснила Безсмертная.

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Она уточнила, что в любом случае вклад в юанях безопаснее, чем в долларах и евро, так как первый вряд ли заморозят.

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