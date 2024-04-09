Деньги 09 апреля 2024, 17:33 Экономист Белянчикова посоветовала внимательнее читать условия беспроцентного периода по кредитной карте

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Многие банки предлагают кредитные карты с беспроцентным периодом, однако стоит внимательнее изучать условия, чтобы избежать лишних трат. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова.

Она объяснила, что, во-первых, нужно изучить срок грейс-периода, который у каждого банка разный. Так у одних он может составлять 55 дней, у других — до 120 дней. Кроме того, он распространяется не на все покупки.

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«Во всех банках льготный период распространяется на покупки в магазинах, оплату услуг и так далее, то есть на платежи в пользу организаций, находящихся на так называемом эквайринговом обслуживании», — отметила экономист.

Как добавили 7Дней, за некоторые операции банк может брать дополнительную комиссию. Кроме того, на эту сумму будут начисляться проценты.

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