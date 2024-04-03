Деньги 03 апреля 2024, 13:25 Экономист Белянчикова: оформление нескольких дебетовых карт может обернуться долгами

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Кандидат экономических наук и преподаватель РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова посоветовала не оформлять сразу несколько дебетовых карт. Такой подход может обернуться долгами, отметила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По ее словам, некоторые счета позволяют совершать платежи на большую, чем есть у пользователя, сумму.

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«У клиента образуется ссудная задолженность, которая потребует оплаты процентов, а по дебетовым картам они обычно высоки», — пояснила специалист.

Еще один способ оказаться в должниках — не учесть стоимость перевыпуска и обслуживания карты, добавил 7Дней.