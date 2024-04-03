Деньги 03 апреля 2024, 17:06 Экономист Белякова: майские каникулы не повлияют на зарплаты россиян

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Длинные выходные из-за праздников ждут россиян в первой половине мая. Повлияют ли нерабочие дни на размер зарплаты, рассказала экономист Ольга Белякова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, суммы начисляются ежемесячно, поэтому продолжительность каникул не сказывается на величине выплат.

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Эксперт также посоветовала не позиционировать майские выходные как потерю для экономики РФ. Цель отдыха — повышение производительности труда, добавило ИА НСН.