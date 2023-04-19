Деньги 19 апреля 2023, 21:33 Экономист Беляев заявил о необходимости оповещать россиян о налоговых вычетах

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До россиян стоит доносить информацию о возможности получения налоговых вычетов, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщил RT.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении налогового вычета на образование, лечение, покупку лекарств и производство высокотехнологичного оборудования. Специалист подчеркнул, что большинство россиян не знает о том, что можно получить налоговый вычет.

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«Надо настойчиво вести информационно-пропагандистскую работу и объяснять гражданам, что это такое, чтобы действительно этими вычетами могли пользоваться многие», — рассказал Беляев.