Деньги 19 марта 2024, 14:26 Экономист Беляев заявил, что человечество не готово отказаться от наличных денег

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Не только Россия, но и человечество в целом пока не готово отказаться от наличных денег. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, пока не может идти и речи о том, чтобы перейти на полностью электронные расчеты. Во-первых, речь идет о психологическом аспекте. Многие до сих пор не доверяют банковским картам. Кроме того, играет роль и удобство наличных — ими можно расплатиться в любой ситуации.

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«Всегда существует угроза какого-нибудь отключения интернета, выхода из строя своего собственного гаджета, который помогает осуществлять оплату. Наличными же можно расплачиваться, даже если ничего не работает», — подчеркнул эксперт.

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