Экономист Беляев высказался о решении увеличить выплату к ордену «Родительская слава»

Кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался об инициативе директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить размер выплаты для тех, кто удостоен ордена «Родительская слава». Об этом сообщил RT.

Специалист отметил, что многие многодетные семьи часто оказываются в трудном финансовом положении. Он подчеркнул, что они действительно нуждаются в поддержке, однако вопрос о том, где брать средства, остается открытым.

«Допустим, это не такие большие выплаты, можно найти эти источники, потому что у нас семей с таким количеством детей не так много», — отметил экономист.