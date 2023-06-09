09 июня 2023, 15:35
Экономист Беляев спрогнозировал курс доллара на ближайшее время
Экономист Беляев: доллар будет колебаться в пределах 81-82 рублей
В ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 81-82 рублей. Об этом в разговоре с RT сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
На скачки американской валюты, по словам эксперта, оказывает влияние конъюнктурный фактор.
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«Особенно когда речь идет о таком стремительном и скачкообразном росте, значит, влияет конъюнктурный фактор, который отрывает этот курс от базового, который определяется общими глубинными показателями экономики», — добавил Беляев.
Также повысить стоимость американской валютой могли и факторы информационного характера, резюмировал экономист.
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