Деньги 09 июня 2023, 15:35 Экономист Беляев спрогнозировал курс доллара на ближайшее время Экономист Беляев: доллар будет колебаться в пределах 81-82 рублей

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В ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 81-82 рублей. Об этом в разговоре с RT сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

На скачки американской валюты, по словам эксперта, оказывает влияние конъюнктурный фактор.

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«Особенно когда речь идет о таком стремительном и скачкообразном росте, значит, влияет конъюнктурный фактор, который отрывает этот курс от базового, который определяется общими глубинными показателями экономики», — добавил Беляев.

Также повысить стоимость американской валютой могли и факторы информационного характера, резюмировал экономист.