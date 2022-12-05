Деньги 05 декабря 2022, 15:31 Экономист Беляев: ситуация с курсом доллара и евро к рублю до конца года стабилизируется

Читать 360tv в

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с изданием «Политика сегодня» рассказал, каким будет курс доллара и евро к рублю до конца года.

По словам экономиста, никакого «особого роста» доллара он не видит. Нынешние колебания американской валюты связаны исключительно с информационным фактором.

Реклама

«Российская экономика тоже — мы в адаптационном периоде, но с признаками, что мы преодолеем наши текущие сложности», — добавил он.

Реклама

Беляев отметил, что соотношение рубля и евро останется примерно на одной отметке до конца года. Возможно, небольшое укрепление рубля.

Авторы: