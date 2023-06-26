26 июня 2023, 18:13
Экономист Беляев: рост курса доллара связан с событиями, происходящими в инфополе
Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что рост курса доллара до 87 рублей связан, прежде всего, с событиями, происходящими в информационном поле. Об этом написал RT.
Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 87 рублей.
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Эксперт порекомендовал не поддаваться панике и перестать скупать валюту, тем самым не давая возможности банкам повысить курс.
«Банки и продавцы валюты, естественно, пользуются ситуацией и поэтому вздувают курс валюты», — отметил Беляев.
Курс доллара
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