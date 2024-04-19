Деньги 19 апреля 2024, 14:02 Экономист Беляев: россиянам, которые вложились в юань, стоит вернуться к рублю

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Россиянам, которые вложились в китайскую валюту, сейчас будет гораздо целесообразнее вернуться к рублям. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, инвесторам важно помнить, что они покупают валюту по курсу продажи банка, а продают по курсу покупки. Выйти в ноль получится лишь при условии, если рубль по отношению к юаню подешевеет хотя бы на 10%, сообщил сайт kp.ru.

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Беляев отметил, что после конвертации валют рубли лучше положить на вклад в банке, пока сохраняется высокая ключевая ставка.