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    06 июля 2022, 16:01

    Экономист Беляев рекомендовал россиянам отказаться от инвестиций в валюту

    Дарья Морозова

    Финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал перестать вкладывать деньги в валюту. Об этом сообщила Lenta.ru.

    «Теперь, когда мы видим, что рубль стал сам по себе уже стабильным по отношению к валютам, на мой взгляд, фактор ухода в валюту как в инструмент сбережения своих средств или приумножения отошел в недалекое прошлое», — считает специалист.

    Он отметил, что ни в Европе, ни в США таким способом инвестирования не пользуются, так как доллар стабилен по отношению к евро. Беляев заключил, что не стоит вкладывать деньги ни в какую валюту.

    «Даже в юань, который сейчас дорожает», — заключил он.