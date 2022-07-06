Экономист Беляев рекомендовал россиянам отказаться от инвестиций в валюту

Финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал перестать вкладывать деньги в валюту. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Теперь, когда мы видим, что рубль стал сам по себе уже стабильным по отношению к валютам, на мой взгляд, фактор ухода в валюту как в инструмент сбережения своих средств или приумножения отошел в недалекое прошлое», — считает специалист.

Он отметил, что ни в Европе, ни в США таким способом инвестирования не пользуются, так как доллар стабилен по отношению к евро. Беляев заключил, что не стоит вкладывать деньги ни в какую валюту.

«Даже в юань, который сейчас дорожает», — заключил он.