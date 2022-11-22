Деньги 22 ноября 2022, 15:52 Экономист Беляев рассказал, стоит ли вкладываться в тенге Экономист Беляев посоветовал не инвестировать средства в тенге

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В ближайшее время стоит ждать роста курса тенге, однако для вложения средств казахстанская валюта не очень подходит. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Специалист пояснил, что вкладываться в какую-либо валюту имеет смысл, если должен случиться ее значительный рост. Однако в случае с тенге большого повышения цены валюты ждать не стоит.

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Беляев пояснил, что из-за большого интереса цена валюты может подрасти по отношению к рублю. Но данные изменения будут несущественными.

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