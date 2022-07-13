Экономист Беляев рассказал, с чем связано падение курса евро

Курс евро упал ниже доллара. Это произошло впервые с 2002 года. Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, с чем связана подобная экономическая ситуация. Об этом сообщил RT.

Эксперт пояснил, что экономика стран Запада стремительно ухудшалась на протяжении последних месяцев.

«Последней каплей стали пандемические события и то, что отрикошетили санкции и больно ударили по экономике США и Западной Европы», — рассказал Беляев.

При этом, как пояснил эксперт, США более стойко выдержали подобные удары, так как их экономика легче переживает такие встряски.