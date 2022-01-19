Экономист Беляев рассказал, почему Россия стала меньше вкладываться в гособлигации США

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, почему российская сторона стала меньше вкладываться в государственные ценные бумаги США. Об этом сообщил RT.

По его словам, сейчас страна стремится к отказу от доллара. Он подчеркнул, что на данный момент для России доллар является ненадежной валютой, так как американская экономика выглядит «проблемной и не очень перспективной».

Беляев подчеркнул, что тенденция отказа от валюты США прослеживается уже на протяжении многих лет. Влияние на это накладывают в том числе постоянные угрозы о введении санкций со стороны западных коллег.