Деньги 22 ноября 2022, 16:54 Экономист Беляев рассказал о судьбе криптовалютных бирж Экономист Беляев предрек банкротство криптовалютных бирж

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В ближайшее время банкротство может ждать многие криптовалютные биржи. Таким мнением поделился экономист Михаил Беляев. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Специалист пояснил, что на данный момент многие криптоинвесторы начали выводить свои средства и вкладывать их в более надежные источники. Экономист отметил, что онлайн-средства не имеют под собой реального капитала, из-за чего в Сети происходит торговля «пустышками».

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Беляев рассказал, что сейчас мир вошел в период экономической турбулентности. Обычно в такие моменты люди вкладывают средства в золото и другие физические активы.

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