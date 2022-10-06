Экономист Беляев рассказал, как расширение России отразится на курсе рубля | 360°

Деньги 06 октября 2022, 02:27 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Беляев рассказал, как расширение России отразится на курсе рубля Экономист Беляев: расширение России позитивно отразится на курсе рубля РИА «Новости»

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Вхождение в состав России новых территорий приведет к появлению специальных инвестиционных проектов, а это укрепит российский рубль, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Его слова передало радио Sputnik.

Восстановление Донбасса, Запорожской и Херсонской областей потребует вложений, но в перспективе это принесет прибыль. В частности, появятся новые рабочие места, а это даст импульс отечественной экономике.

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«В краткосрочном аспекте это затраты, но это те затраты, которые обернутся прибылью и новыми рабочими местами. То есть мы не вычитаем деньги из национальной экономики, а вкладываем их», — пояснил эксперт.

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Кроме того, это означает расширение рублевой зоны. Российская валюта будет стабилизироваться за счет увеличения оборотов.После присоединения к Российской Федерации новых регионов на их территории ввели в обиход рубль. При этом рассчитываться украинской валютой можно до 31 декабря.

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