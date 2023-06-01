Деньги 01 июня 2023, 13:09 Экономист Беляев рассказал, что курс доллара в июне будет около 80 рублей

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В июне курс доллара составит около 80 рублей. Таким прогнозом поделилися с News.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, в первый летний месяц ситуация будет достаточно стабильной, не стоит ожидать резких скачков ни в одну, ни в другую сторону. Аналитик подчеркнул, что российская и американская экономики зависят друг от друга, и это отражается на стоимости валюты. Однако он уверен, что в США смогут найти решение, которое не допустит дефолта.

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Кроме того, Беляев отметил, что в экономике России есть некоторые звоночки, которые вызывают тревогу.

«Они связаны с тем, что предприниматели проявляют инертность в своей деятельности, недаром с ними проводит встречу президент», — отметил Михаил Беляев.

В связи с этим экономист сделал вывод, что стоимость доллара будет колебаться вокруг значения в 80 рублей. При этом он не исключил проявления всплесков, но все они будут короткими и эпизодическими.

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