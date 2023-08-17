17 августа 2023, 15:26
Экономист Беляев рассказал, что доллар может вырасти до 110 рублей
Экономист Михаил Беляев в разговоре с Lenta.ru высказал мнение о том, что доллар в ближайшее время может вырасти до 110 рублей. По его словам, сбережения в американской валюте могут спасти от инфляции.
«Причина снижения рубля к доллару коренится в состоянии экономики, а сейчас просто снята информационная составляющая последних двух недель», — сообщил эксперт.
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Он добавил, что также существуют внутренние причины, ослабившие национальную валюту. Изменить это положение вещей может лишь позитивное вмешательство в экономику, подчеркнул экономист.
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