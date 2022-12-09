Деньги 09 декабря 2022, 00:00 Экономист Беляев рассказал, что будет с курсом биткоина в ближайшее время Экономист Беляев спрогнозировал возможный рост биткоина

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Вероятность повышения курса биткоина существует, несмотря на недавний обвал валюты. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснил, что существуют люди, которые заинтересованы в росте криптовалюты. При их усилиях биткоин может вырасти.

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Для этого необходимо создать возможность купли-продажи реальных товаров за реальные средства, написал сайт kp.ru.

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