Экономист Беляев прокомментировал укрепление рубля на Мосбирже

Впервые с 23 февраля курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей. Объяснить укрепление российской валюты смог кандидат экономических наук Михаил Беляев, написал RT.

По его словам, рубль стал укрепляться в тот момент, когда негативный информационный фон начал сбавлять свои позиции.

«Когда негативный информационный фон стал уходить, ослабевать, рубль стал возвращаться на те позиции, где он и должен быть тем фундаментальным фактором, который определяет его равновесное значение по отношению к доллару», — сообщил эксперт.

Беляев полагает, что рубль может опуститься до значений 76—77 за доллар.