Экономист Беляев прокомментировал динамику курса валют

Доллар и евро упали по отношению к рублю, потому что российская экономика находится в лучшем состоянии, чем экономика США или Европы. Таким мнением с RT поделился экономист Михаил Беляев.

Курс валюты зависит от нескольких факторов: от общего состояния экономики одной и другой страны, от того, как эта экономика выглядит на внешнем рынке, и от всего, что связано с движением капитала, сказал экономист.

«Наша экономика как бы на паузе. Она проходит период адаптации и приспосабливается к новым условиям работы. И надо сказать, вполне успешно. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее приспособление есть и она достаточно устойчива. В отличие от американской и тем более западноевропейской экономики, которые близки к кризисному состоянию», — считает Беляев.

По словам эксперта, этим и объясняется наблюдаемая сейчас динамика курсов.